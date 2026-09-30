Mitsubishi Outlander Sport : le retour !

Il y a des lancements qui introduisent simplement un nouveau modèle, et d’autres qui racontent quelque chose de plus grand. L’arrivée du nouvel Outlander Sport au Maroc appartient à la seconde catégorie. Avec ce SUV, Mitsubishi Motors signe son retour sur le marché marocain des véhicules particuliers et ouvre un nouveau chapitre de son histoire dans le Royaume.

Baptisé « THE RETURN », ce retour s’appuie sur Diamond Motors, filiale du Groupe Auto Hall. Au-delà de l’arrivée d’un nouveau véhicule, l’enjeu est de reconnecter Mitsubishi Motors avec les automobilistes marocains et de réinstaller progressivement la marque dans l’univers des véhicules particuliers.

Pour M. Yassine Benmassi, Directeur Général de Diamond Motors, cette nouvelle étape s’inscrit dans une ambition de long terme : « Le lancement de l’Outlander Sport constitue une étape importante pour Diamond Motors et pour Mitsubishi Motors au Maroc. Il marque le retour de la marque sur le marché des véhicules particuliers et ouvre une nouvelle phase de développement. Notre ambition est d’inscrire durablement Mitsubishi Motors dans le paysage automobile marocain, en nous appuyant sur l’expertise de Diamond Motors et la solidité du Groupe Auto Hall. »

UN SUV POUR OUVRIR UN NOUVEAU CHAPITRE

Pour renouer avec le marché, Mitsubishi mise sur une proposition volontairement lisible. L’Outlander Sport associe une motorisation essence 1,5 litre de 105 ch à une boîte automatique CVT et une transmission 4×2 traction. Mais l’essentiel se joue surtout dans une gamme resserrée autour de trois niveaux de finition, chacun proposant une montée en équipements claire.

M LINE, l’accès à l’univers Outlander Sport. La première finition mise sur l’essentiel avec notamment des jantes aluminium 17 pouces, un écran tactile 8 pouces, Apple CarPlay, une connectivité USB et Bluetooth, des phares LED ainsi que les principales aides de sécurité et de conduite. Elle est proposée au prix promotionnel de 219 000 DH TTC, pour un tarif public de 229 000 DH TTC.

H LINE, le supplément de confort. La finition intermédiaire enrichit la dotation avec des jantes aluminium 18 pouces bicolores, l’accès mains libres, un volant cuir et la climatisation Nanoe X, tout en ajoutant plusieurs équipements d’aide à la conduite. Son prix promotionnel est fixé à 229 000 DH TTC, contre un tarif public de 239 000 DH TTC.

P LINE, la plus complète de la gamme. Au sommet de l’offre, l’Outlander Sport reçoit notamment une sellerie cuir avec fonction anti-échauffement, une caméra 360°, un écran tactile 12,3 pouces, un système audio Yamaha à six haut-parleurs, un tableau de bord digital 8 pouces, un toit panoramique, un hayon électrique et la recharge sans fil. La dotation en aides à la conduite s’élargit également avec, entre autres, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts et l’assistance au changement de voie. La P LINE est affichée à 269 000 DH TTC en prix promotionnel, pour un tarif public de 279 000 DH TTC.

UNE GAMME PENSÉE POUR RETROUVER LE PUBLIC MAROCAIN

Avec ces trois finitions, Mitsubishi Motors cherche à couvrir plusieurs niveaux d’attentes sans multiplier les déclinaisons. L’Outlander Sport conserve ainsi une base mécanique commune, tandis que la montée en gamme se concentre sur le confort, la connectivité et les technologies d’assistance.

Aziz El Bettahi, Directeur Marketing et Commercial de Diamond Motors, résume cette approche: « Avec l’Outlander Sport, nous avons souhaité construire une gamme claire et compétitive, capable de répondre à différents profils de clients. Les trois finitions permettent de progresser naturellement en équipements, tout en conservant l’identité du modèle. Ce lancement doit aussi permettre à Mitsubishi Motors de renouer avec le public marocain et de retrouver sa place sur le marché des véhicules particuliers. »

Le nouvel Mitsubishi Outlander Sport est désormais disponible à travers le réseau Auto Hall au Maroc.

THE RETURN, ET MAINTENANT ?

L’Outlander Sport porte donc une mission qui dépasse son seul positionnement produit. Il devient le premier visage de cette nouvelle séquence pour Mitsubishi Motors au Maroc : celui d’une marque connue qui revient sur le terrain des véhicules particuliers avec une offre contemporaine, accessible et immédiatement identifiable