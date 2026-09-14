BANK OF AFRICA et Mastercard révèlent les talents entrepreneuriaux

Fort du succès rencontré lors de sa première édition, BANK OF AFRICA, en partenariat avec Mastercard, lance la deuxième édition de son programme « Elevator Pitch by BANK OF AFRICA », une initiative dédiée à la détection, à l’accompagnement et à la valorisation des talents entrepreneuriaux marocains.

Après avoir réuni plus de 250 candidatures lors de sa première édition et accompagné dix finalistes issus de différentes régions du Royaume, le programme revient avec une ambition renouvelée : mobiliser davantage de porteurs de projets, élargir la diversité des candidatures et contribuer à faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs à fort potentiel dans des secteurs aussi variés que la Tech, l’E-commerce, l’Éducation, la Cleantech ou encore l’économie durable. À travers cette nouvelle édition, « Elevator Pitch by BANK OF AFRICA » s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de soutien à l’entrepreneuriat et dans les engagements de la Charte TPE visant à renforcer l’accompagnement des entrepreneurs et des très petites entreprises.

Le programme invite les porteurs de projets marocains à pitcher leur idée en seulement une minute. Pour participer, les candidats doivent remplir un formulaire en ligne et joindre une courte vidéo d’une minute, filmée au smartphone, dans laquelle ils présentent leur projet de manière claire, concise et percutante. L’appel à candidature sera ouvert du 21 Septembre au 1er Novembre.

À l’issue de cette première phase, les dix meilleurs projets seront sélectionnés pour intégrer un programme intensif d’accompagnement avant de défendre leur projet devant un jury composé d’experts de l’entrepreneuriat. Trois lauréats seront désignés par le jury, tandis qu’un quatrième projet remportera le Prix du Public à l’issue d’un vote organisé sur les réseaux sociaux. Les lauréats pourront ainsi remporter jusqu’à 100 000 DH pour accélérer le développement de leur projet.

Plus qu’un concours, « Elevator Pitch by BANK OF AFRICA » propose aux candidats retenus un véritable parcours d’accélération destiné à renforcer leurs compétences et à donner davantage de visibilité à leurs projets. Ce parcours comprend notamment une formation à la structuration du projet, au business model et au business plan, ainsi qu’un coaching personnalisé consacré à la prise de parole, au storytelling et aux techniques de pitch. Les participants bénéficieront également d’un tournage vidéo professionnel destiné à valoriser leur projet, d’une visibilité sur les canaux de communication de BANK OF AFRICA et d’opportunités de networking avec des experts, des entrepreneurs et des conseillers spécialisés.

Avec cette deuxième édition, BANK OF AFRICA et Mastercard souhaitent ainsi renforcer la notoriété du programme et mobiliser plus largement l’écosystème entrepreneurial marocain autour d’une ambition commune : transformer les idées prometteuses en projets viables et accompagner leur développement. Avec BANK OF AFRICA, Vos Ambitions, Nos solutions