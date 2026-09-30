La Bourse de Casablanca entame ses échanges en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,43% à 17.830,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,5% à 1.290,93 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,55% à 1.322,02 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,6%.

S.L.