Maroc : la croissance économique ralentit à 4 % au 2ème trimestre 2026

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les résultats des comptes nationaux du deuxième trimestre (T2) 2026 font ressortir un ralentissement de la croissance économique nationale, qui s’est établie à 4% au lieu de 5,8% au même trimestre de l’année 2025, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Cette évolution recouvre des dynamiques sectorielles contrastées. Les activités non agricoles ont enregistré un net ralentissement de leur croissance, passant de 4,9% à 1,5%, tandis que le secteur agricole a connu une nette accélération, avec une hausse de sa valeur ajoutée de 21,2% contre 8,3% une année auparavant », indique le HCP dans sa note d’information sur la situation économique nationale au T2-2026.

Soutenue principalement par la demande intérieure, cette croissance s’est réalisée dans un contexte marqué par une maîtrise de l’inflation et une aggravation du besoin de financement de l’économie nationale, relève la même source.

Ainsi, la valeur ajoutée du secteur primaire a enregistré une forte hausse de 20,9% au T2-2026, en raison de l’augmentation de l’activité agricole (+21,2%) et de la pêche (15,9%).

Concernant la valeur ajoutée du secteur secondaire en volume, corrigée des variations saisonnières (cvs), elle s’est contractée de 3,9% au deuxième trimestre 2026, après avoir enregistré un accroissement de 5,8% le même trimestre de l’année précédente.

Cette forte baisse a résulté de l’effet conjugué du repli des valeurs ajoutées des activités de l’industrie d’extraction de 28,6% au lieu d’une hausse de 13,7% et des industries de transformation de 3,2% au lieu d’une hausse de 4,3%, ainsi que du ralentissement des activités de construction, à 2,8% au lieu de 7,6%, et de l’électricité et eau, à 1,9% au lieu de 3,8%.

Pour ce qui est de la valeur ajoutée du secteur tertiaire, elle a enregistré un ralentissement de son taux d’accroissement de 4,5% le même trimestre de l’année précédente à 4% au cours de ce trimestre.

Aux prix courants, le produit intérieur brut (PIB) a enregistré, au T2-2026, une hausse de 4,4%, dégageant un ralentissement du niveau général des prix à 0,4%.

S.L.