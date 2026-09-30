Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 30 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 30 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1356 – 11,7792
1 DOLLAR U.S.A. 8,9293 – 10,3773
1 DOLLAR CANADIEN 6,2962 – 7,3172
1 LIVRE STERLING 11,849 – 13,77
1 LIVRE GIBRALTAR 11,849 – 13,771
1 FRANC SUISSE 10,714 – 12,452
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3778 – 2,7634
1 DINAR KOWEITIEN 28,921 – 33,611
1 DIRHAM E.A.U. 2,4311 – 2,8253
1 RIYAL QATARI 2,449 – 2,8462
1 DINAR BAHREINI 23,685 – 27,525
100 YENS JAPONAIS 5,6896 – 6,6122
1 RIYAL OMANI 23,193 – 26,953.
S.L