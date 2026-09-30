Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 30 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 septembre 2026 - 09:31
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 30 septembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1356 – 11,7792

1 DOLLAR U.S.A. 8,9293 – 10,3773

1 DOLLAR CANADIEN 6,2962 – 7,3172

1 LIVRE STERLING 11,849 – 13,77

1 LIVRE GIBRALTAR 11,849 – 13,771

1 FRANC SUISSE 10,714 – 12,452

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3778 – 2,7634

1 DINAR KOWEITIEN 28,921 – 33,611

1 DIRHAM E.A.U. 2,4311 – 2,8253

1 RIYAL QATARI 2,449 – 2,8462

1 DINAR BAHREINI 23,685 – 27,525

100 YENS JAPONAIS 5,6896 – 6,6122

1 RIYAL OMANI 23,193 – 26,953.

S.L

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