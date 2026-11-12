Coupures d’électricité à Casablanca: que s’est-il passé ? L’ONEE s’explique

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Quatre lignes à très haute tension endommagées simultanément par les intempéries : c’est l’origine des coupures d’électricité qui ont touché plusieurs quartiers de Casablanca et des communes de Nouaceur mercredi après-midi, selon les explications de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Dans un communiqué, l’Office précise que l’incident s’est produit à 16h55, lors du passage de la tempête «Charles». Les vents violents, accompagnés d’orages, ont affecté quatre lignes électriques indépendantes de 225 kilovolts, assurant l’alimentation principale et de secours des postes d’Ouled Haddou et de Dar Bouazza.

L’ONEE qualifie cet incident d’«exceptionnel et rare», en raison de son ampleur et du fait que plusieurs lignes, censées garantir la continuité de l’alimentation en cas de défaillance, ont été touchées au même moment.

Les coupures ont concerné notamment le centre-ville, le Maârif, Al Fida, Aïn Chock, Ben M’sik, Sbata, Sidi Othmane et Hay Hassani. Dans la province de Nouaceur, Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza ont également été affectées.

Une cellule de crise a été activée dès la survenue de la panne et les équipes techniques ont été mobilisées pour rétablir le courant. La remise en service a commencé progressivement à 18h23, avant le rétablissement complet de l’alimentation de l’ensemble des postes concernés à 20h54, indique le communiqué.

Les interventions ont été menées en coordination avec les autorités locales et la Société régionale multiservices Casablanca-Settat, dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

Tout en saluant la mobilisation de ses équipes, l’ONEE a présenté ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés. L’Office assure maintenir sa vigilance et la mobilisation de ses services jusqu’à la fin des perturbations météorologiques.

H.M.