Sport
Botola : le MAS de Fès et la Renaissance de Berkane se quittent dos à dos (0-0)
Par LeSiteinfo avec MAP
Le Maghreb Fès, qui recevait à Mohammedia, et la Renaissance Berkane se sont neutralisés (0-0), en match comptant pour la 5e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé jeudi soir au stade El Bachir.
Au terme de ce match, le Maghreb Fès, qui signe son 2e match nul cette saison, occupe la 5e place au classement avec 8 unités.
L’équipe de l’Oriental, qui reste sur son 4e match nul consécutif en autant de rencontres, est 13e avec 4 points.
La Botola Pro D1 « Inwi » reprendra vendredi avec la 6e journée qui opposera le Difaa El Jadida à l’Union Touarga.
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