Ligue des champions: la RSB et le MAS héritent de groupes relevés

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La Renaissance de Berkane (RSB) et le Maghreb de Fès (MAS), représentants du Maroc en Ligue des champions d’Afrique de football pour la saison 2026-2027, ont hérité de groupes relevés à l’issue du tirage au sort de la phase de poules, effectué mercredi au Caire.

La Renaissance de Berkane évoluera dans le groupe C, aux côtés du Simba SC de Tanzanie, des Orlando Pirates d’Afrique du Sud et de Colombe du Cameroun.

Pour sa part, le Maghreb de Fès a été versé dans le groupe D, en compagnie de Pyramids FC d’Égypte, d’Al Hilal du Soudan et du Horoya AC de Guinée.

Les groupes de la Ligue des champions d’Afrique se présentent comme suit :

Groupe A : Espérance sportive de Tunis (Tunisie), Petro Atlético (Angola), FC Nouadhibou (Mauritanie) et Wiliete SC (Angola).

Groupe B : Zamalek SC (Égypte), Young Africans (Tanzanie), MC Alger (Algérie) et Club Africain (Tunisie).

Groupe C : Renaissance de Berkane (Maroc), Simba SC (Tanzanie), Orlando Pirates (Afrique du Sud) et Colombe (Cameroun).

Groupe D : Pyramids FC (Égypte), Al Hilal (Soudan), Horoya AC (Guinée) et Maghreb de Fès (Maroc).

La Renaissance de Berkane avait validé son billet pour la phase de poules après avoir éliminé Star Sports de Sierra Leone sur le score cumulé de 3 buts à 0, à l’issue des rencontres aller et retour.

De son côté, le Maghreb de Fès a décroché sa qualification aux dépens de l’ASEC Mimosas de Côte d’Ivoire, après une victoire (2-1) à Abidjan lors du match retour, portant le score cumulé des deux confrontations à 3 buts à 2.

S.L.