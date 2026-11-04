Amine El Karma vers le MAS ?

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Amine El Karma pourrait prochainement prendre les commandes du MAS. Le technicien a décidé de ne pas poursuivre sa mission au MAT, faute de garanties sur la date de levée de l’interdiction de recrutement et la qualification des nouvelles recrues.

Un rendez-vous avec le président du club de Tétouan, Mohamed El Jadâouni, doit permettre de négocier une séparation à l’amiable. Pour faciliter son départ, l’entraîneur serait disposé à renoncer aux indemnités prévues dans son contrat.

Informés de sa décision, les dirigeants du MAS ont engagé des discussions avec lui pour pourvoir le poste laissé vacant après le départ du Portugais Rui Almeida.

Les négociations s’orienteraient vers l’arrivée d’El Karma sur le banc fassi, avec Abdeladim Khadrouf comme entraîneur adjoint.

La finalisation de cette opération reste toutefois conditionnée au règlement de sa situation avec le MAT. Les prochaines heures devraient être décisives, avant une éventuelle officialisation de sa nouvelle destination.

H.M.