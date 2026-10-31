VIDEO. Botola: le Wydad Casablanca s’impose face au Moghreb Tétouan (1-0)

Le Wydad Casablanca s’est imposé face au Moghreb Tétouan sur le score de 1 but à 0, en match comptant pour la 6è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », disputé samedi soir au stade Larbi Zaouli à Casablanca.

Silvère Ganvoula a offert la victoire à l’équipe de Casablanca à la 40è minute en transformant un penalty.

Ce succès du Wydad Casablanca, le 3è cette saison, lui permet de grimper à la 2è place au classement avec 11 unités, tandis que le Moghreb Tétouan, qui subit sa 3è défaite, est 15è (3 pts).