Tirage au sort Ldc/Coupe de la CAF : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

A la Une

Le suspense prendra fin pour les quatre représentants marocains engagés dans les compétitions africaines. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, au titre de la saison 2026-2027, se tient ce mercredi au Caire.

le Maghreb de Fès et la Renaissance de Berkane, en Ligue des champions, et le Raja de Casablanca et l’AS FAR, en Coupe de la CAF, et découvriront ainsi leurs prochains adversaires.

Les quatre clubs ont franchi le cap des tours préliminaires et abordent désormais une nouvelle étape de leur parcours continental. La composition des groupes leur permettra de connaître les déplacements et les confrontations qui les attendent dans la course aux quarts de finale.

Le tirage de la Coupe de la CAF débutera à 11h00, suivi de celui de la Ligue des champions à midi. Les deux rendez-vous seront retransmis sur beIN Sports News et sur la chaîne YouTube de la CAF.

H.M.