Royal Air Maroc lance sa cinquième fréquence Sao Paulo-Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Moins de deux ans après son retour sur le marché sud-américain, Royal Air Maroc (RAM) a franchi un nouveau cap avec le lancement, ce jeudi, de sa cinquième fréquence hebdomadaire directe entre Sao Paulo et Casablanca.

Le transporteur national prévoit d’assurer des vols quotidiens au départ de la métropole brésilienne d’ici 2028 et d’ouvrir une nouvelle desserte vers Rio de Janeiro dès la fin de 2027.

Ce renforcement s’inscrit en droite ligne avec le plan d’expansion mondial de la RAM. L’objectif est de consolider sa présence au Brésil tout en offrant une connectivité accrue vers plus de 100 destinations à travers l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.

« Proposer davantage de vols, c’est ouvrir encore plus grand les portes du Maroc et faciliter les déplacements des voyageurs qui souhaitent découvrir le pays ou rejoindre le reste du monde en passant par notre hub de Casablanca », souligne à cet égard Othman Baba, directeur régional de Royal Air Maroc pour l’Amérique du Sud.

Opérée en Boeing 787-9 Dreamliner, cette nouvelle rotation répond à une demande en forte croissance et anticipe l’ouverture de la saison hivernale européenne, une période stratégique pour les tour-opérateurs et les agents de voyages brésiliens.

Désormais, les vols au départ de São Paulo sont programmés les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches, tandis que les liaisons depuis Casablanca s’effectuent les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis.

Ce dynamisme commercial est soutenu par de bons indicateurs de performance. Sur la seule année 2025, la ligne reliant Sao Paulo à Casablanca a transporté environ 80.000 passagers dans les deux sens, affichant un taux moyen de remplissage de 84 % et un taux de ponctualité rigoureux de 98 %.

Cette trajectoire ascendante s’ajuste aussi à l’essor du tourisme national. Le Maroc a accueilli un record de 19,8 millions de touristes internationaux en 2025, dont 60.000 visiteurs brésiliens, soit un bond de 35 % par rapport à l’année précédente.

L’élargissement de cette offre aérienne accompagne également les grands chantiers d’infrastructure et de mobilité urbaine engagés par le Royaume en vue de la co-organisation du Mondial 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Membre de l’alliance globale oneworld et créditée de quatre étoiles au classement international Skytrax, la RAM traverse une phase d’expansion majeure visant à asseoir son statut de compagnie intercontinentale.

Son plan stratégique 2023-2037 prévoit de porter sa flotte à 200 appareils pour un objectif de 32 millions de passagers transportés par an à terme, contre 7,5 millions en 2024. Cet essor s’accompagne d’un engagement ferme en faveur de la durabilité, illustré par la réalisation en 2025 de son premier vol propulsé au carburant d’aviation durable (SAF).