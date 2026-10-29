Dattes: la production nationale en hausse de 11% cette saison

La production nationale de dattes devrait atteindre environ 177.000 tonnes au titre de la campagne agricole 2026-2027, soit une hausse de 11% par rapport à la saison précédente.

Cette progression s’explique notamment par l’amélioration des conditions climatiques et l’entrée en production de nouvelles plantations dans les zones d’extension phoenicicole.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, la région de Drâa-Tafilalet demeure le principal bassin de production de dattes au Maroc, avec une contribution de 83% à la production nationale. Les régions de Souss-Massa et de l’Oriental arrivent ensuite, avec une part de 7,5% chacune.

La région de Drâa-Tafilalet concentre ainsi un patrimoine phoenicicole important, avec près de 56.000 hectares de palmeraies et plus de 6,49 millions de palmiers-dattiers. Elle se distingue également par la richesse de ses variétés, qui dépassent les 225 types de dattes. En 2026, les exportations de dattes de la région ont atteint 1.510 tonnes.

Une filière stratégique pour l’économie des oasis

Au-delà de son importance agricole, la filière des dattes constitue un levier majeur de développement économique et social dans les zones oasiennes du Royaume.

Elle génère une valeur ajoutée de plus de 3 milliards de dirhams et assure plus de 3,4 millions de journées de travail par an. Dans certaines familles vivant dans les oasis, cette activité représente jusqu’à 60% du revenu agricole.

La filière contribue ainsi, directement ou indirectement, aux moyens de subsistance de près de 2 millions de Marocains, confirmant son rôle dans la création d’emplois, la génération de revenus et le maintien des activités économiques dans les territoires oasiens.

Le SIAM des dattes fait son retour à Erfoud

C’est dans ce contexte que s’est ouverte, mercredi 28 octobre 2026 à Erfoud, la 15e édition du Salon international des dattes au Maroc. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, Khalid Hatimi.

Organisée sous le thème « Palmier dattier et innovation : des opportunités pour un développement territorial intégré », cette édition met l’accent sur les perspectives de modernisation de la filière et sur sa contribution au développement des territoires oasiens.

Le salon s’étend sur une superficie de 40.000 mètres carrés et réunit plus de 230 exposants marocains et étrangers. Les organisateurs prévoient d’accueillir plus de 100.000 visiteurs.

Huit pôles thématiques structurent cette édition. Ils sont consacrés aux régions productrices, aux institutions et partenaires, aux participations internationales, aux intrants agricoles, aux machines et équipements agricoles, à la rahba dédiée aux dattes, aux produits du terroir ainsi qu’à l’élevage.

À travers cette nouvelle édition, le Salon international des dattes constitue une vitrine pour la production nationale et un espace d’échange entre les professionnels, dans un contexte marqué par des perspectives de hausse de la production et par les enjeux de valorisation de cette filière stratégique pour les régions oasiennes.