Tout ce qu’il faut savoir sur la troisième extension du port Tanger Med

Le Maroc a annoncé mercredi une nouvelle extension du port Tanger Med, considéré le plus grand d’Afrique en volume de conteneurs, de plus d’un tiers avec une capacité additionnelle de 4,5 millions de conteneurs par an.

Situé au nord-ouest du pays, sur le détroit de Gibraltar et en face des côtes espagnoles, Tanger Med a traité en 2025 plus de 11 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pied), l’unité en vigueur

Cette troisième extension, annoncée par un communiqué du cabinet royal, va porter dans un premier temps la capacité du complexe portuaire à près de 16 millions de conteneurs EVP.

Baptisé Tanger Med 3, le nouveau port bénéficiera d’un investissement public de plus de 730 millions d’euros (8 milliards de dirhams), complété par des investissements privés de plus d’1,4 milliards d’euros (16 milliards de dirhams) des concessionnaires, a indiqué à l’AFP le directeur général de Tanger Med Mehdi Tazi-Riffi.

Les travaux devraient être lancés « incessamment » et le démarrage des opérations est prévu pour la moitié de l’année 2031, a-t-il précisé.

« Un contrat de concession a été signé avec Maersk–APM, l’un des leaders mondiaux du transport maritime, pour le développement du nouveau terminal à conteneurs », a souligné le communiqué du cabinet royal, cité par l’agence officielle MAP, à l’issue d’une réunion présidée par le roi Mohammed VI au palais royal de Rabat.

Lancée en 2007, une seconde extension de Tanger Med a été opérée en 2019.

Parallèlement, le communiqué du cabinet royal a annoncé la mise en exploitation « prochainement » du premier terminal de Nador West Med (NWM), un autre port situé à plus de 400 km à l’est de Tanger Med.

NWM sera notamment doté d’un terminal de gaz naturel liquéfié pouvant traiter jusqu’à 5 milliards m3 par an, une première au Maroc.