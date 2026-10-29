Huile d’olive: une bonne récolte et des prix qui baissent (VIDEO)

La campagne de trituration des olives affiche des résultats encourageants dans la province de Moulay Yacoub et les zones voisines, notamment Taounate. Le prix de l’huile d’olive y oscille actuellement entre 37 et 38 dirhams le litre au niveau des huileries, soit un tarif inférieur à celui relevé à Fès, où il atteint environ 40 dirhams.

Cette évolution s’accompagne d’un rendement particulièrement satisfaisant, notamment pour les olives de type « bourri », cultivées sans irrigation. Selon les données communiquées par un professionnel de la région à le Site Info, un quintal d’olives permet cette saison d’obtenir entre 12 et 15 litres d’huile, avec des pointes pouvant atteindre exceptionnellement 16 litres dans certaines zones.

Des prix variables selon la qualité des olives

Sur les marchés locaux, les prix des olives se situent entre 3,5 et 5,5 dirhams le kilogramme, en fonction de la qualité des fruits, de la nature des terres et des conditions de culture. Les récoltes de la région sont essentiellement constituées de variétés locales, précise le professionnel.

L’olive « bourri », également appelée olive pluviale, se distingue cette année par sa bonne productivité et la qualité de l’huile obtenue. L’exposition des arbres au soleil et la teneur en eau des fruits influencent le rendement lors de la trituration. À l’inverse, les olives issues de cultures irriguées, dites « saqwi », restent disponibles à des prix accessibles, mais offrent généralement un rendement en huile inférieur, en raison notamment de leur teneur en eau plus élevée.

Les huileries misent sur la qualité de l’extraction

Les professionnels du secteur mettent également en avant les méthodes de trituration utilisées dans les huileries de la province. Ils affirment privilégier des procédés modernes respectant les conditions d’hygiène, notamment l’extraction à froid, afin de préserver autant que possible les qualités nutritionnelles et les caractéristiques gustatives de l’huile.

Le professionnel souligne également l’absence d’ajout de sel au cours du processus d’extraction, une pratique destinée à garantir la qualité du produit proposé aux consommateurs.

Des tarifs accessibles pour encourager la consommation locale

Dans un contexte où le prix de l’huile d’olive reste un sujet de préoccupation pour les ménages, les tarifs pratiqués à Moulay Yacoub pourraient favoriser l’accès à cette denrée de base. Les professionnels locaux souhaitent ainsi encourager la consommation d’huile d’olive issue de la production régionale et mettre en avant la qualité des récoltes de cette saison.

Ils appellent également les consommateurs à s’informer directement auprès des huileries sur l’origine, la qualité et les conditions de production de l’huile, dans un marché où les prix peuvent varier sensiblement d’une région à l’autre.

Avec des rendements jugés satisfaisants et des prix actuellement inférieurs à ceux observés dans certaines villes voisines, la campagne oléicole offre ainsi des perspectives encourageantes aux producteurs et aux consommateurs de la région.