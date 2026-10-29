Maroc: l’Intérieur fixe un délai aux partis pour préparer les élections de 2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Intérieur poursuit les concertations avec les partis politiques en vue de préparer le cadre juridique des élections prévues en 2027 au Maroc.

Un deuxième round de discussions s’est tenu jeudi 29 octobre 2026, en présence des dirigeants et responsables des formations politiques qui ne disposent pas d’un groupe ou d’un groupement parlementaire.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions royales du roi Mohammed VI relatives à la préparation des prochaines échéances électorales, qui concerneront notamment les membres des conseils communaux, provinciaux et régionaux, les chambres professionnelles, les représentants des salariés ainsi que les membres de la Chambre des conseillers.

Ce deuxième rendez-vous intervient au lendemain d’une première réunion organisée mercredi 28 octobre avec les dirigeants des partis politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaire.

Vers un cadre juridique inspiré des dernières élections législatives

Au cours de cette rencontre, les responsables politiques présents ont été informés des principaux axes de travail retenus pour l’élaboration du dispositif général devant encadrer les élections de 2027.

Les discussions portent notamment sur la possibilité de reconduire les mesures législatives adoptées lors de la préparation des élections des membres de la Chambre des représentants du 23 septembre 2026, en accordant une attention particulière aux dispositions visant à moraliser la vie électorale.

Les échanges ont également permis de recueillir les observations et les propositions des responsables des partis politiques concernant les mesures susceptibles d’être intégrées au futur cadre juridique.

Les partis ont jusqu’au 15 novembre pour présenter leurs propositions

À l’issue de cette réunion, les formations politiques concernées ont été invitées à transmettre au ministère de l’Intérieur leurs propositions relatives à l’encadrement juridique des prochaines échéances électorales, et ce, avant le 15 novembre 2026.

Cette démarche doit permettre aux autorités de préparer une première base de travail pour les amendements envisagés, en vue de leur soumission au processus législatif dans les meilleurs délais.

L’objectif est ainsi d’avancer dans la préparation des textes régissant les différents scrutins prévus en 2027, tout en tenant compte des contributions des acteurs politiques.

Un engagement affiché en faveur du processus démocratique

Selon les éléments communiqués à l’issue de la rencontre, les discussions se sont déroulées dans un climat positif, marqué par des échanges francs et responsables.

Les dirigeants et représentants des partis politiques présents ont exprimé leur volonté de contribuer, aux côtés des autorités publiques et des autres acteurs concernés, à la réussite des élections de 2027.

Ces concertations constituent une nouvelle étape dans la préparation des prochaines échéances électorales, avec pour objectif de renforcer le cadre juridique des scrutins et de consolider le choix démocratique du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI.