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Coupes africaines. MAS, RSB, AS FAR, Raja : voici la date du tirage au sort

Rédaction N26 octobre 2026 - 10:45

Les quatre représentants du football marocain ont décroché leur qualification pour la phase de groupes des compétitions africaines, à l’issue du deuxième tour préliminaire, achevé dimanche.

Le MAS et la RSB ont validé leur billet en Ligue des champions, tandis que le Raja de Casablanca et l’AS FAR se sont qualifiés en Coupe de la CAF.

Selon la CAF, le tirage au sort de la phase de groupes des deux compétitions pour la saison 2026-2027 aura lieu ce mercredi 28 octobre.

Le tirage de la Coupe de la CAF  débutera à 11 heures, suivi de celui de la Ligue des champions à midi.

H.M.

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