Accident ferroviaire en Espagne : 24 matches de Coupe du Roi reportés

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé, mercredi, le report de 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi, à la suite d’un accident ferroviaire survenu dans la province de Tolède, au sud de Madrid, ayant fait au moins 31 morts et 80 blessés.

« En signe de respect et de solidarité avec toutes les victimes du tragique accident ferroviaire survenu mercredi matin dans la province de Tolède, la RFEF a décreté la suspension des 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi initialement prévus cet après-midi et ce soir », écrit l’instance dans un communiqué.

La Fédération espagnole a indiqué que les nouvelles dates et les horaires des matches reportés seront communiqués prochainement, tout en exprimant son soutien aux victimes et aux autorités mobilisées.

Le dernier bilan provisoire des autorités espagnoles fait état d’au moins 31 morts et 80 blessés dans la collision de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, ce qui en fait l’une des pires catastrophes ferroviaires de l’histoire du pays.

S.L.