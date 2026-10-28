Les États-Unis et le Maroc célèbrent la livraison d’hélicoptères Apache aux Forces royales air

Les États-Unis et le Royaume du Maroc ont célébré lundi la réception par les Forces royales air de six hélicoptères AH-64E Apache, à l’occasion d’une cérémonie de coupure de ruban organisée à 1re Base aérienne des Forces Royales Air de Salé, à proximité de l’aéroport international Rabat-Salé. Le général de division Matthew W. Brown, commandant de la Force opérationnelle de l’armée américaine en Europe du Sud et en Afrique, a pris part à l’événement aux côtés de hauts responsables des Forces armées royales marocaines.

Cette livraison porte à 19 le nombre d’hélicoptères Apache reçus par le Maroc sur les 24 prévus dans le cadre d’un contrat de ventes militaires à l’étranger d’une valeur de près de 1,3 milliard de dollars. Le Maroc est l’un des deux pays africains à exploiter des hélicoptères Apache et le seul sur le continent à utiliser la version AH-64E.

« Cette cérémonie marque une étape importante, rendue possible par l’engagement du Maroc en faveur du renforcement de ses propres capacités de défense et de la sécurité régionale au sens large », a déclaré le général Brown. « L’appareil qui se trouve devant nous est l’hélicoptère d’attaque et de reconnaissance le plus performant au monde. »

Les Apache contribuent à la réalisation des objectifs de préparation opérationnelle conjointe et d’interopérabilité définis dans la Feuille de route de coopération en matière de défense pour la période 2026-2036, signée au Pentagone en avril. Le général Brown a indiqué que les pilotes et les forces terrestres américains et marocains s’entraîneraient ensemble sur ces appareils lors des prochaines éditions de l’exercice African Lion, le principal exercice militaire conjoint du continent.

« L’intégration de ces plateformes dans le principal exercice militaire conjoint du continent renforcera directement notre préparation opérationnelle collective, rendant nos forces plus fortes et plus aptes à opérer et à combattre côte à côte », a déclaré le général Brown.

Il a souligné que le rôle moteur du Maroc en matière de sécurité régionale était « essentiel et profondément apprécié par les États-Unis d’Amérique », ajoutant que la cérémonie de coupure de ruban « illustre clairement la solidité de notre alliance ».

« Nous nous réjouissons de poursuivre le développement de cette alliance historique, alors que nous œuvrons à la construction d’un avenir fondé sur la sécurité et la stabilité partagées ainsi que sur la paix régionale », a-t-il déclaré.

Le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis, en 1777, et les deux nations sont liées par la relation conventionnelle la plus ancienne de l’histoire américaine.