Espagne : collision entre deux trains à grande vitesse, au moins 46 morts

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Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins 46 personnes ont trouvé la mort mercredi matin dans la collision entre deux trains à grande vitesse survenue près d’Urda, dans la province de Tolède, a annoncé la conseillère et porte-parole du gouvernement régional de Castille-La Manche, Esther Padilla.

L’accident s’est produit à 08h54, au point kilométrique 118 de la ligne à grande vitesse Madrid-Andalousie, entre les localités de Mora, Orgaz et Urda, selon le gestionnaire des infrastructures ferroviaires Adif.

Il a impliqué une rame de la Renfe et un train de la compagnie Iryo assurant la liaison entre Madrid et Séville. Selon les premières informations, deux voitures ont déraillé et chuté du haut d’un talus.

À la suite de l’accident, la Renfe a annoncé l’interruption de la circulation des trains entre Madrid, Ciudad Real et l’Andalousie.

Le gouvernement régional de Castille-La Manche a activé le Plan territorial d’urgence (Platecam) en phase d’urgence de niveau opérationnel 1.

S.L.