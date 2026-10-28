Lions de l’Atlas : mauvaise nouvelle concernant Azzedine Ounahi 

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Azzedine Ounahi devrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Selon le journal grec « Ole », de nouveaux examens ont révélé une blessure plus sérieuse que ne le laissait penser le premier diagnostic, nécessitant une intervention chirurgicale.

Le milieu international marocain du Panathinaïkos souffrirait d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la jambe droite, détectée lors d’une nouvelle IRM. Il s’était blessé le 18 octobre, lors de la large victoire de son équipe face à Asteras Aktor (5-1).

D’après la même source, Ounahi doit être opéré ce jeudi. Cette intervention vise à favoriser une bonne cicatrisation et à limiter les risques de rechute, avant d’entamer les étapes de rééducation puis de reprise progressive.

Son retour à la compétition pourrait intervenir début avril, à l’occasion des play-offs du championnat grec. Cette échéance reste toutefois indicative et dépendra de l’évolution de sa récupération.

Cette longue indisponibilité constituerait un coup dur pour le Panathinaïkos, mais également pour la sélection marocaine, qui devra composer sans son milieu de terrain lors des prochaines échéances.

H.M.