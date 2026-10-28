Sécurité alimentaire : Khalid Hatimy préside une rencontre avec la FAO à Rabat

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et de la Souveraineté Alimentaire, Khalid Hatimy, a présidé le mardi 27 octobre 2026 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat, en présence du Représentant de la FAO au Maroc, Alexandre ANH TÀI HUYNH, la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation, organisée par le Ministère en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), placée cette année sous le thème « Innover aujourd’hui pour nourrir demain ».

Cette rencontre a réuni des représentants des professionnels du secteur et des institutions publiques, des partenaires nationaux et internationaux, et des établissements de recherche et de formation. Elle a mis en lumière le rôle de l’innovation dans la transformation des systèmes agroalimentaires et le renforcement de la sécurité et de la souveraineté alimentaires.

À l’issue de la séance d’ouverture, un panel scientifique a été consacré à la discussion du développement durable des systèmes agroalimentaires. Les présentations ont notamment porté sur la recherche et la préservation des ressources génétiques, la durabilité des systèmes d’élevage, la digitalisation des marchés, le conseil agricole numérique, ainsi que la formation des jeunes générations et la valorisation du patrimoine agricole marocain. Les échanges ont souligné l’importance de conjuguer progrès scientifiques et technologiques, recherche et savoirs locaux pour renforcer la résilience des filières et mieux répondre aux défis alimentaires de demain.

Dans un contexte marqué par le changement climatique, la pression sur les ressources naturelles et les enjeux de sécurisation des approvisionnements alimentaires, l’innovation constitue un levier essentiel pour améliorer la performance des systèmes de production, valoriser les ressources nationales et favoriser l’accès à une alimentation saine et de qualité. La mise en synergie des connaissances scientifiques, des technologies et de l’expérience des professionnels permet ainsi de développer des solutions adaptées aux besoins des filières et aux réalités des territoires.

Cette dynamique s’inscrit dans les orientations de la stratégie Génération Green 2020-2030, qui place le développement du capital humain, l’innovation et la durabilité au cœur du développement agricole et rural. Le renforcement des synergies entre la recherche, la formation et les acteurs des filières est déterminant pour faciliter le transfert des connaissances et favoriser l’adoption de solutions innovantes sur le terrain.

Les échanges ont ainsi souligné la poursuite des efforts pour promouvoir un modèle agricole plus durable, résilient et inclusif. En investissant dans la recherche, l’innovation et la valorisation des savoirs locaux, il s’agit de renforcer durablement les capacités de production, de consolider la sécurité et la souveraineté alimentaires et de mieux anticiper les besoins alimentaires de demain.