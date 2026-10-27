Achraf Hakimi réagit avec humour à sa nouvelle coiffure

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Achraf Hakimi n’est pas passé inaperçu lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, disputée dans le cadre du championnat de France. Au-delà de sa prestation sur le terrain, l’international marocain a attiré l’attention avec sa nouvelle coiffure, qui n’a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux.

Le compte officiel de la Ligue 1 a notamment commenté ce changement de look avec une touche d’humour : « Nouvelle coupe de cheveux, mais toujours la même élégance ».

Fidèle à son sens de la répartie, le latéral droit du PSG a rapidement répondu à cette publication avec une formule pleine d’autodérision : « Des tresses bien serrées, tout comme mon attachement à Paris », accompagnée d’un émoji hilare.

Cette réaction, à la fois légère et complice, témoigne de l’attachement affiché par le joueur marocain à son club parisien, où il continue de jouer un rôle important.

Par ailleurs, Achraf Hakimi a terminé à la 13e place du classement mondial évoqué dans les discussions autour de son actualité, un rang qui peut sembler sévère au regard de la saison qu’il a réalisée. Une position qui ne manque pas de susciter des interrogations sur la reconnaissance de ses performances.