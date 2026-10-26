Ballon d’Or: l’Espagne rafle toutes les premières récompenses

L’Espagne et le FC Barcelone ont fait main basse sur tous les premières récompenses distribuées lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, notamment le titre de meilleur entraîneur avec Luis de la Fuente et de meilleur jeune avec Lamine Yamal.

Le sélectionneur de l’Espagne, sacré champion du monde cet été, succède à son compatriote Luis Enrique (PSG) pour le prix de meilleur entraîneur de la saison 2025/2026.

Ancien formateur et sélectionneur des équipes de jeunes, De la Fuente (65 ans) est arrivé fin 2022 sur le banc pour remplacer Luis Enrique.

Avec lui, la Roja a triomphé en Ligue des nations en 2023, à l’Euro-2024 et au Mondial-2026. Il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2032, en vue des deux prochains Euros (2028 et 2032) et de la Coupe du monde 2030 co-organisée par l’Espagne.

Pour les équipes féminines, le trophée de meilleur entraîneur est revenu à celui du FC Barcelone, Pere Romeu.

L’Espagnol de 32 ans a pris les rênes de l’équipe en juillet 2024 après le départ de Jonatan Giraldez, dont il était un des adjoints. Avec lui, le club blaugrana a réalisé un quadruplé comprenant le championnat, la coupe et la Supercoupe d’Espagne, et la Ligue des champions.

Les trophées « Raymond Kopa » désignant les meilleurs jeunes parmi les moins de 21 ans sont également tombés dans l’escarcelle du Barça; ou plutôt, ils sont restés dans son giron.

L’ailier espagnol Lamine Yamal a en effet reçu cette distinction pour la troisième année consécutive, après un exercice 2025/2026 qui l’a vu remporter le championnat d’Espagne et la Coupe du monde.

Le gaucher du FC Barcelone, à 19 ans, fait également partie des nommés pour le Ballon d’Or, dont le lauréat sera annoncé plus tard.

Chez les femmes, l’attaquante Vicky Lopez a aussi conservé son titre.