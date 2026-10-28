JTI: Paul Hennessy nommé DG pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest

JTI annonce la nomination de Paul Hennessy au poste de Directeur Général pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Avec plus de 20 ans d’expérience au sein de JTI, Paul Hennessy apporte une solide expertise internationale acquise dans plusieurs marchés clés, ainsi qu’une connaissance approfondie des enjeux financiers, commerciaux et opérationnels du groupe.

Paul a rejoint JTI au Royaume-Uni en 2002 dans le cadre du Programme Jeunes Diplômés. Il a ensuite occupé plusieurs postes à responsabilités croissantes au sein de la fonction Finance, avant d’être nommé Directeur financier pour JTI en Pologne en 2013. Il a poursuivi son parcours en tant que Directeur financier pour les marchés BeNeLux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) entre 2016 et 2018, puis Vice-Président de la fonction Finance pour le marché britannique de 2018 à 2020. En août 2020, il a été nommé Vice-Président en charge des finances pour la région Europe de l’Est et Global Travel Retail, avant de prendre la direction générale de JTI au Canada en janvier 2024.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Paul sera chargé de piloter la performance du cluster Afrique du Nord et de l’Ouest, de soutenir le développement des marchés et de contribuer à la réalisation des ambitions de croissance de JTI dans la région. Son expérience internationale et sa vision stratégique constitueront des atouts majeurs pour renforcer la performance de l’activité, accompagner les équipes et accélérer la mise en œuvre des priorités stratégiques du cluster.

La vision de JTI

En choisissant, il y a quatre ans, le Maroc comme centre managérial pour piloter ses activités dans 12 marchés d’Afrique du Nord et de l’Ouest, JTI s’appuyait déjà sur la visibilité et la qualité des infrastructures du Royaume. Fin 2025, le groupe a franchi un cap en transformant ce hub managérial en un véritable pôle industriel régional grâce à un investissement massif de 100 millions de dollars pour la construction d’une usine écoresponsable à Tétouan Park. Cette évolution redéfinit profondément l’impact de JTI en faisant passer le Maroc du statut de centre managérial à celui de production.

Paul Hennessy aura, entre-autres, pour mission de piloter cette transition stratégique. Ce nouveau modèle consolide non seulement le marché domestique, mais positionne désormais le Royaume comme la base arrière industrielle stratégique de JTI, prête à exporter son savoir-faire et sa production vers l’ensemble de la région

S.L.