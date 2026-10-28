La Bourse de Casablanca entame ses échanges dans le vert ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert mercredi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,43% à 17.092,95 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,63% à 1.241,68 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,32% à 1.266,98 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, progressait de 0,34% à 1.625,02 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une hausse de 0,12%.

S.L.