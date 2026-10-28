Coupe de la CAF: le Raja et l’AS FAR connaissent leurs adversaires

A la Une

Le Raja de Casablanca et l’AS FAR sont désormais fixés sur leurs adversaires en phase de groupes de la Coupe de la CAF. Le tirage au sort, effectué ce mercredi au Caire, a placé les deux représentants marocains dans les groupes A et B.

Le Raja évoluera dans le groupe A, aux côtés d’Al Ahly d’Égypte, de l’ASCK de Kara du Togo et de Primeiro de Agosto d’Angola. Les Verts auront ainsi droit à une confrontation très attendue face au club égyptien, dans une poule où ils chercheront à décrocher leur billet pour les quarts de finale.

De son côté, l’AS FAR a hérité du groupe B, avec les Tanzaniens d’Azam FC, les Libyens d’Al Ahli Tripoli et les Sud-Africains de Durban City. Les Militaires devront négocier ces trois oppositions pour poursuivre leur parcours continental.

Après avoir franchi les tours préliminaires, les deux clubs marocains aborderont cette phase avec le même objectif : terminer parmi les deux premiers de leur groupe pour accéder à la phase à élimination directe.

H.M.