Casablanca : collision entre deux poids lourds à Aïn Sebaâ

Deux poids lourds sont entrés en collision vendredi soir dans le quartier d’Aïn Sebaâ, à Casablanca. Le choc a provoqué le renversement de l’un des camions au milieu de la chaussée et causé d’importants dégâts matériels aux deux véhicules. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.

Selon une source de Le Site info, l’accident aurait été causé par l’excès de vitesse et non-respect de la priorité.

Alertées, les services de sécurité se sont rendus sur place et ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de la collision et établir les responsabilités.

H.M.