Renversement d’un autocar à Zagora: le procureur du Roi ouvre une enquête

Par LeSiteinfo avec MAP

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Zagora a annoncé que le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du renversement d’un autocar de transport en commun, survenu mercredi matin dans la commune de Tagounite, relevant de la province de Zagora, et ayant fait quatre morts.

L’accident est survenu vers 06h00, suite au renversement d’un autocar de transport en commun en provenance de Marrakech et à destination de M’Hamid El Ghizlane, à bord duquel se trouvaient 26 passagers, dont quatre ont trouvé la mort, alors que les autres ont été blessés à des degrés divers, affirme le procureur du Roi dans un communiqué.

Le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les causes et les circonstances de l’accident, le suivi de l’état de santé des blessés, ainsi que la prise des mesures nécessaires pour simplifier la procédure d’inhumation des victimes, souligne la même source.

À l’issue de l’enquête, les suites juridiques seront engagées à la lumière de ses conclusions, précise le communiqué.

S.L.