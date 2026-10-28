Paris Photo 2026: L’Atelier 21 présente un solo de Hicham Benohoud

L’Atelier 21 présente à Paris Photo 2026 un solo de Hicham Benohoud réunissant trois séries : Papier peint, Perchoirs et Landscaping.

Dans les paysages du sud du Maroc, Hicham Benohoud construit physiquement les situations qu’il photographie. Structures métalliques, murs bâtis puis recouverts de papier peint, compositions réalisées à partir de centaines de carreaux et de matériaux disposés à même le sol : chaque image est construite dans le réel avant d’être photographiée. Tout ce qui apparaît devant l’appareil a réellement existé, sans photomontage, retouche ni intelligence artificielle.

Hicham Benohoud est né en 1968 à Marrakech, où il vit et travaille. Son œuvre, développée depuis les années 1990, explore la photographie, la peinture et la mise en scène. Son travail figure notamment dans les collections de la Tate, du Museo Reina Sofía, du MuHKA, du Fonds national d’art contemporain et du MACAAL. En 2025, The Classroom, publié par Loose Joints, a été désigné PhotoBook of the Year aux Paris Photo–Aperture PhotoBook Awards.