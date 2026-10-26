Samira Saïd célèbre le mariage de son fils à Rabat (VIDEO)

Samira Saïd a célébré, dimanche soir à Rabat, le mariage de son fils unique, Chadi, avec une jeune Marocaine prénommée Souhaïla. Une soirée de fête dans la ville natale de la chanteuse, qui a elle-même pris le micro pour accompagner ce moment familial.

L’artiste a interprété plusieurs titres de son répertoire, notamment « Al Bal » et « Sabbara », partageant ainsi sa joie en musique à l’occasion du mariage de son fils.

Pour cette soirée, Samira Saïd avait choisi un caftan marocain deux pièces rose pastel. La pièce extérieure, ornée de broderies florales, était accompagnée d’une ceinture assortie. Un maquillage discret, une coiffure sobre et des accessoires délicats complétaient sa tenue.

Cette élégance sans ostentation a suscité de nombreux compliments sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont en effet salué la simplicité de son apparence et le choix d’une tenue traditionnelle marocaine.

Chadi est le fils de Samira Saïd et de l’homme d’affaires marocain Mustapha Nabulsi, qu’elle avait épousé en 1994, après sa séparation avec le musicien égyptien Hani Mehanna.

H.M.