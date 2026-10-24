Ligue des champions: la RSB qualifiée pour la phase de groupes

La Renaissance sportive de Berkane s’est qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique de football, en s’imposant face à la Star Sport Academy de Sierra Leone sur le score de 1 à 0, en match retour du deuxième tour préliminaire.

L’unique but inscrit par Youssef Mehri à la 53e minute de jeu permet aux Berkanis de confirmer leur avantage lors du match aller, remporté sur le score de 2 à 0 au Liberia.

L’autre représentant du Maroc dans cette compétition continentale, le Maghreb de Fès, se déplacera chez les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas, après avoir concédé le nul (1-1) à domicile lors du match aller.

S.L.