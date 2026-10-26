Aéroports du Maroc: plus de 29 millions de passagers à fin septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 29.330.764 passagers à fin septembre 2026, en hausse de 8,74% par rapport à la même période de 2025, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,73% à 26.150.513 passagers) et celui national (+8,88% à 3.180.251 passagers), précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de septembre 2026.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a atteint 9.355.121 passagers, suivi notamment des aéroports Marrakech-Ménara (8.113.680), Agadir-Al Massira (2.790.578), Tanger Ibn Batouta (2.327.329) et Rabat-Salé (1.902.312), fait savoir la même source.

Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec 21.665.628 voyageurs (+9,05% sur un an).

Les marchés de l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et de l’Afrique ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 33,48% à 81.185 passagers, 13,23% à 771.932 passagers et 13,62% à 1.581.996 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a, quant à lui, augmenté de 8,75% à 396.080 personnes.

En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 1,8% à 1.653.692 passagers.

Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 214.607 mouvements d’avions à fin septembre 2026, en hausse de 9,70% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 73.194 mouvements, devant Marrakech-Ménara (53.164) et Agadir-Al Massira (19.041).

Le fret aérien a, pour sa part, atteint 83.744,45tonnes durant les neuf premiers mois de l’année, soit une progression de 14,29% par rapport à la même période de 2025.

Au seul mois de septembre 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.289.181 passagers.

S.L.