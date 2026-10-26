Fin des vacances: les élèves reprennent le chemin des classes

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Les élèves reprennent le chemin des classes ce lundi, après les premières vacances du calendrier scolaire 2026-2027. Achevée le dimanche 25 octobre, cette pause a duré huit jours.

La reprise sera suivie de plusieurs jours fériés. Le prochain est prévu le samedi 31 octobre, à l’occasion de la fête de l’Unité. Viendront ensuite l’anniversaire de la Marche verte, vendredi 6 novembre, puis la fête de l’Indépendance, mercredi 18 novembre.

Pour les prochaines vacances de huit jours, les élèves et les cadres pédagogiques devront attendre décembre. Elles sont annoncées du dimanche 6 au dimanche 13 décembre 2026 inclus.

Les cours reprendront à l’issue de cette période, le lundi 14 décembre.

H.M.