Liga: retour sur la victoire du Real Madrid face au Barça

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a remporté le Clasico face au FC Barcelone (2-1), dimanche au Camp Nou, grâce à un doublé de l’attaquant français Kylian Mbappé, infligeant aux Catalans leur première défaite de la saison en championnat, lors de la 10e journée de Liga.

Malgré une domination territoriale du Barça, les Madrilènes ont fait preuve de solidité défensive et d’efficacité en contre-attaque pour prendre l’avantage à la 41e minute, grâce à Mbappé, qui a profité d’un dégagement de Gerard Martín pour ouvrir le score.

Au retour des vestiaires, les Blaugrana ont rétabli la parité par l’intermédiaire de Raphinha, servi par Pedri à la 61e minute.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul, Mbappé a inscrit le but de la victoire à la 88e minute, concluant une action individuelle d’Eduardo Camavinga.

Avec ce succès, le Real Madrid, troisième au classement avec 24 points, revient à trois longueurs du FC Barcelone, qui conserve la tête de la Liga avec 27 points, devant l’Atlético de Madrid (25 points).

Cette défaite constitue un nouveau revers pour les Catalans, déjà battus cette semaine par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

S.L.