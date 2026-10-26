 La Bourse de Casablanca démarre ce lundi en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse lundi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,59% à 17.154,15 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,58% à 1.249,2 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 1,09% à 1.263,53 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’adjugeait, quant à lui, 0,6% à 1.642,53 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,47%.

S.L.