Wydad : la condition physique, premier chantier de Nasreddine Nabi

A la Une

Officiellement nommé à la tête du Wydad de Casablanca jusqu’à la fin de la saison, Nasreddine Nabi devra rapidement remettre les Rouges sur les rails. Parmi les premiers dossiers qui attendent le technicien tunisien, la condition physique des joueurs devrait occuper une place centrale.

Selon une source très proche contactée par Le Site info, Nabi devra relever plusieurs défis pour améliorer les performances individuelles et collectives. Les premières séances devraient notamment lui permettre d’évaluer l’état physique du groupe et d’adapter sa préparation.

La même source affirme que plusieurs joueurs présentent un excès de poids et une baisse importante de leur condition physique. Une situation à laquelle le nouvel entraîneur devrait accorder une attention particulière, lui qui fait de l’intensité et de la préparation athlétique des éléments essentiels de son travail.

Toujours selon cette source, Nabi devrait renforcer les exigences dans ce domaine par rapport aux méthodes de son prédécesseur, Paulo Sergio Brito. L’objectif sera de permettre aux joueurs de retrouver les capacités nécessaires pour répondre à ses attentes sur le terrain.

Le Wydad a officialisé l’arrivée du Tunisien au lendemain de l’annonce de sa séparation à l’amiable avec le technicien portugais, recruté fin juillet. Dans son communiqué, le club explique vouloir s’appuyer sur l’expérience et les compétences de Nabi pour améliorer les prestations de l’équipe et renforcer sa compétitivité.

Avec cinq points récoltés en quatre rencontres et une neuvième place en Botola, les Rouges attendent désormais une réaction. Pour Nabi, le redressement passera notamment par la remise à niveau physique d’un groupe appelé à gagner en intensité et en régularité.

H.M.