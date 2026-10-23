Raja : pourquoi Mehdi Lahrar est absent face à El-Kanemi

Une source responsable a expliqué les raisons de l’absence du gardien Mehdi Lahrar pour le match retour entre le Raja de Casablanca et El-Kanemi Warriors, qui se déroule ce vendredi au complexe Mohammed V, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Selon cette source, il s’agit d’un choix de l’entraîneur espagnol Paco Jémez, qui souhaite instaurer une rotation parmi ses gardiens et donner sa chance à un autre portier, compte tenu des nombreuses échéances nationales et continentales qui attendent le club.

La même source dément également tout lien entre cette absence et une éventuelle rébellion du joueur ou un refus de prolonger son contrat, qui expire à la fin de la saison en cours.

D’après les informations recueillies, le Raja souhaite éviter de reproduire le scénario de la saison dernière, qui lui avait coûté une place en Ligue des champions. Alors que Lahrar participait aux entraînements de la sélection nationale durant la Coupe du monde, le club avait fait appel au gardien Khalid Alaoui, qui manquait alors de rythme de compétition.

H.M.