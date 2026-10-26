Casablanca : les habitants de «Kariane Rehamna » bientôt relogés

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Après des années d’attente, le dossier du relogement des habitants de «Kariane Rehamna », présenté comme le plus ancien et le plus grand bidonville de Casablanca, entre dans une nouvelle phase. Les autorités ont procédé, ce weekend, à la vérification du recensement réalisé par les commissions chargées de l’opération.

Le transfert des habitants devrait intervenir au cours des prochaines semaines. Selon une source de Le Site info, les appartements destinés à accueillir les familles sont prêts, contrairement aux informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles les logements seraient encore en construction.

La même source précise que les habitants seront transférés directement après la démolition de leurs baraques et recevront les clés de leurs appartements.

Les familles concernées seront relogées dans le secteur de Lahraouiyine, relevant de la préfecture des arrondissements de Moulay Rachid, indique notre source.

H.M.