Botola: le WAC s’impose face à l’Union Touarga

Le Wydad de Casablanca s’est imposé chez l’Union Touarga par 1 but à 0, samedi au stade Al Madina à Rabat, pour le compte de la 5è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, s’accaparant provisoirement une place dans le peloton de tête.

L’unique réalisation de cette rencontre a été inscrite par Aymen El Hassouni sur penalty à la 9è minute de jeu. Les Rouge et Blanc ont préservé leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

À la faveur de cette victoire, le WAC occupe provisoirement la 3è place du classement avec 8 points, soit une unité de plus que son adversaire du soir qui pointe au 7è rang.

S.L