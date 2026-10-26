Manifestations de samedi en France : plus de 1.400 personnes interpellées

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Par LeSiteinfo avec MAP

Au total, 1.435 personnes ont été interpellées en marge des manifestations pour le pouvoir d’achat et la défense des services publics samedi en France, « dont plus de cent pour détention d’armes par destination », a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

« La journée a été maîtrisée, il n’y a pas eu d’incidents graves. Il n’empêche qu’on a constaté un très haut niveau de violences contre les forces de sécurité intérieure, le même que le 17 » octobre, avec « 267 » policiers et gendarmes blessés », a indiqué le ministre sur RMC/BFMTV.

« On a interpellé 1.435 personnes sur l’ensemble du territoire » dont « plus de cent pour détention d’armes par destination », a-t-il ajouté.

Lors des contrôles de « personnes qui se rendaient sur les manifestations », ont été saisis « plusieurs dizaines » de « couteaux, de boules de pétanque, de billes en verre, des frondes, diverses armes, et bien sûr, les mortiers » d’artifice, a-t-il détaillé.

Les forces de l’ordre « sont prises à partie dans des conditions qui s’apparentent assez souvent quand même à des tentatives de meurtre, il faut le dire », a-t-il considéré au cours de l’interview.

« Une estimation de 150 » manifestants ont été blessés dont trois « assez graves » à Toulouse, Reims et Clermont-Ferrand, a annoncé le ministre, « dans le cadre d’actions de police compte tenu d’un contexte d’extrême violence » et « il y a des enquêtes de l’IGPN », la police des polices, « comme à chaque fois ».

Samedi, entre 410.000 et 800.000 personnes selon les sources ont manifesté en France pour le pouvoir d’achat et pour défendre les services publics.

« Dans les jours qui viennent, la situation ne va pas vraiment changer » donc « les couvre-feux » décidés par les préfets « en lien avec les maires » vont se poursuivre, a-t-il annoncé. « On en a un peu plus d’une dizaine » en France.

Des appels à manifester ont été lancés pour samedi 31 octobre, qui coïncide avec la fête d’Halloween.

« On s’attend à ce que ce soit à nouveau compliqué, que ce soit de nouveau une grosse journée de mobilisation » et « on va déployer un dispositif extrêmement robuste », a assuré Laurent Nuñez, rappelant que « la soirée d’Halloween est traditionnellement toujours +animée+ ».

S.L.