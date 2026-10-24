Du nouveau concernant le retour de Hamza Igamane

Eloigné des terrains depuis le début de l’année en raison d’une grave blessure au genou, l’international marocain Hamza Igamane devrait faire son retour à la compétition en décembre prochain, a annoncé samedi l’entraineur de Lille, Davide Ancelotti.

« Peut-être qu’on le reverra d’ici décembre pour la compétition. Oui, pour donner un repère, je dirais décembre », a déclaré le coach italien lors d’une conférence de presse avant le match contre l’AS Monaco dimanche en 8e journée de Ligue 1.

L’avant-centre marocain, a ajouté le technicien, « se trouve dans la dernière phase de son travail individuel avant d’entamer un retour progressif à l’entraînement collectif ». « Une fois qu’il aura cumulé des séances collectives et qu’on considérera qu’il est en condition, il sera prêt pour la compétition », a assuré Ancelotti.

L’attaquant du LOSC Lille, 24 ans, est absent depuis janvier après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Il était entré en jeu à la 98e minute avant de quitter la pelouse à la mi-temps de la prolongation.

En championnat français, Igamane est l’auteur de neuf buts et de deux passes décisives en 18 apparitions lors de la première partie de la saison 2025-2026

Jusqu’à ce jour, aucune date ferme n’a été communiquée sur sa reprise officielle, la priorité étant de respecter chaque étape de la rééducation et d’obtenir le feu vert définitif du staff médical, selon le club.

En plus des matches du championnat, le joueur manque à l’appel la phase régulière de la Ligue des champions, mais une éventuelle qualification de Lille en barrages ou en huitièmes de finale lui ouvrirait la voie à une participation aux phases éliminatoires de la compétition.

S.L.