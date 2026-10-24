Mondial féminin U17: les Lioncelles qualifiées pour les huitièmes de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine féminine de football (U17) s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde (Maroc-2026), en étant assurée de terminer parmi les quatre meilleures équipes classées à la 3è place de leurs groupes.

Avec une différence de buts de (-2), les Lioncelles de l’Atlas s’assurent, ainsi, une place parmi les équipes qui vont disputer le prochain tour.

Pour sa part, la sélection polonaise a, également, validé son billet pour les huitièmes de finale parmi les meilleures équipes classées 3ès, grâce à une différence de buts de 0.

À l’issue des rencontres des groupes E et F prévues dimanche, les deux dernières places qualificatives réservées aux meilleures 3ès seront attribuées.

A rappeler que les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les quatre meilleures troisièmes de l’ensemble des groupes les rejoignent pour compléter le tableau des 16 équipes qualifiées.

S.L.