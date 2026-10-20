Lions de l’Atlas: Bouaddi et Zabiri au top, l’analyse des experts (CHEBKA)

A la Une

Le nouvel épisode de l’émission « Chebka » propose un regard croisé sur les joueurs marocains qui font l’actualité et sur les attentes autour des Lions de l’Atlas.

Animée par Hicham Bennani, directeur de publication de Le Site info, l’émission réunit Ali Dinia, analyste sportif, Yassine Fennane, réalisateur, ainsi que Noura Mounib et Mohamed Laabi, rédacteurs en chef de Le Site info.

Premier joueur à l’honneur : Yassir Zabiri. Son efficacité devant le but, sa confiance et les prochaines étapes de sa progression alimentent les échanges. Déjà convoqué en sélection, l’attaquant doit désormais confirmer pour s’inscrire durablement parmi les options offensives des Lions de l’Atlas.

Le débat s’élargit ensuite à l’équipe nationale : les Lions ont-ils convaincu depuis le Mondial ? Au-delà des résultats, les intervenants se penchent sur le contenu des prestations, la cohésion du collectif et les secteurs dans lesquels la sélection peut encore progresser.

Ce numéro s’intéresse également à Reda Belahyane, avec un éclairage sur ses qualités de milieu de terrain, son évolution et la place qu’il pourrait prendre à l’avenir en sélection.

Autre temps fort de l’émission, le duel Ayyoub Bouaddi–Ismael Saibari : lequel a le mieux réussi son début de saison ? Une comparaison qui invite à examiner leur influence dans le jeu, leur régularité et leur contribution à leurs équipes respectives.

Enfin, Chebka revient sur Abdessamad Ezzalzouli autour d’une question : a-t-il retrouvé son niveau d’avant le Mondial ? Percussion, confiance et efficacité sont au cœur de cette dernière discussion.

H.M.