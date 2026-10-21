CAN Futsal: où et quand suivre la finale Maroc-Angola?

La sélection marocaine de football en salle affrontera, mercredi soir à partir de 20h, son homologue angolaise en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les Lions de l’Atlas tenteront de confirmer leur domination continentale et de décrocher un quatrième titre consécutif.

Les hommes de Hicham Dguig ont décroché leur billet pour la finale en surclassant l’Égypte sur le score sans appel de 6 buts à 0 en demi-finale. Ils poursuivent ainsi leur parcours avec assurance, après avoir franchi avec succès la phase de groupes face à l’Algérie, à la Zambie et à la Libye.

La sélection nationale entend conclure la compétition de la meilleure manière possible en ajoutant un nouveau sacre à son palmarès et en prolongeant sa série de victoires continentales, avec l’ambition de réaliser un nouvel exploit dans cette compétition.

Au-delà du titre, les joueurs marocains visent également à préserver leur invincibilité défensive jusqu’au terme du tournoi. N’ayant encaissé aucun but lors de leurs précédentes rencontres, ils auront l’occasion face à l’Angola de terminer la compétition sans avoir concédé la moindre réalisation.

Les supporters marocains pourront suivre cette finale continentale, ultime étape vers un quatrième sacre consécutif, sur beIN Sports et la chaîne Arryadia à partir de 20 heures.