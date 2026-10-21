À Toubkal, le Japon contribue à presque doubler les superficies cultivables

Un projet d’aménagement hydro-agricole visant à améliorer l’irrigation des terres agricoles dans quatre douars de la commune de Toubkal, dans la province de Taroudant, a été inauguré lundi 19 octobre, grâce à un financement du Japon de plus de 646.000 dirhams.

D’un montant de 646.266,76 dirhams, ce projet a permis de remplacer trois canaux d’irrigation traditionnels en terre par des conduites souterraines en PVC, sur une longueur totale de 1.742 mètres. Ces installations visent à réduire les pertes d’eau lors de son acheminement vers les parcelles agricoles et à faciliter l’irrigation des terres.

Selon l’ambassadeur du Japon au Maroc, NAKATA Masahiro, cette réalisation a permis de presque doubler la superficie cultivable, améliorant ainsi les conditions de travail des agriculteurs et les perspectives de revenus des familles bénéficiaires.

S’exprimant à l’occasion de la remise officielle du projet, le diplomate a souligné l’importance de l’eau dans cette région montagneuse, où les habitants dépendent notamment des ressources souterraines et de la fonte des neiges du massif du Toubkal. Cette ressource constitue un élément essentiel tant pour les besoins quotidiens des populations que pour l’activité agricole.

Avant la réalisation du projet, les canaux traditionnels en terre occasionnaient d’importantes pertes d’eau. L’irrigation nécessitait également davantage de temps et l’accès à cette ressource variait selon l’emplacement des parcelles.

L’ambassadeur a par ailleurs salué la mobilisation des acteurs locaux, notamment l’Association Ouanamrou pour le Développement et la Coopération, présidée par Ismail ALOUZDENI, ainsi que les habitants ayant contribué à la réalisation du chantier. Il a notamment mis en avant leur persévérance face aux difficultés météorologiques et aux interruptions liées aux chutes de neige.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Japon, qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

À cette occasion, NAKATA Masahiro a exprimé le souhait que ce projet contribue durablement au bien-être des habitants des quatre douars, à la prospérité de leurs terres agricoles et à l’amélioration des perspectives des générations futures.