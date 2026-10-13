WAC: nouvelle décision concernant l’entraîneur

Le président du Wydad de Casablanca, Ibrahim El Asri, a pris une décision concernant l’avenir de l’entraîneur actuel, Paulo Sergio Brito, après le dernier match des Rouges, qui s’est soldé par un match nul à domicile.

Selon des informations obtenues par Le Site info auprès d’une source proche du dossier, Ibrahim El Asri a décidé d’accorder une nouvelle chance au technicien portugais, écartant pour le moment l’option d’une séparation. Le président du club préfère ainsi temporiser et ne pas précipiter une décision concernant l’avenir de l’entraîneur.

La même source précise que le président du Wydad souhaite fonder une éventuelle décision de limogeage sur une succession de mauvais résultats, et non sur un simple match nul à domicile, d’autant plus que l’équipe restait sur une victoire à l’extérieur.

De leur côté, les supporters du Wydad affichent leur mécontentement face aux prestations de l’équipe sous la direction du technicien portugais. Ils réclament son départ dans les plus brefs délais et l’arrivée d’un nouvel entraîneur capable de redresser la situation des Rouges.

H.M.