Marrakech: l’affaire «Cheikha Trax» devant le tribunal ce mercredi

La chanteuse connue sous le nom de « cheikha Trax » doit comparaître ce mercredi 21 octobre devant le tribunal de première instance de Marrakech, dans le cadre de poursuites liées à un enregistrement audio qui lui est attribué et qui aurait suscité l’indignation de plusieurs habitants du quartier de Sidi Youssef Ben Ali.

La prévenue est poursuivie en état de détention pour des faits présumés d’incitation à la discrimination et à la haine entre les personnes par le biais de moyens électroniques, ainsi que de menaces et de violences.

L’affaire fait suite à une plainte urgente déposée auprès du parquet par plusieurs habitants de Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech. Ces derniers dénoncent le contenu d’un enregistrement audio attribué à l’artiste, dans lequel figureraient des propos qu’ils jugent injurieux et offensants à leur égard.

Selon les éléments de la plainte consultés par « Site Info », les plaignants estiment que cet enregistrement comporte des insultes, des propos diffamatoires et des expressions discriminatoires. Ils considèrent également que certains passages pourraient être interprétés comme une incitation à la haine par voie électronique.

Le tribunal de première instance de Marrakech avait précédemment décidé de reporter l’examen de l’affaire au 21 octobre, date à laquelle la procédure doit se poursuivre.