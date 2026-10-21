Sport

FC Barcelone: indisponible un mois pour blessure, Dani Olmo ratera le Clasico

Rédaction M21 octobre 2026 - 14:40
Barcelona's Spanish midfielder #20 Daniel Olmo greets Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick as he leaves the pitch after sustaining an injury during the UEFA Champions League first round day 3 football match between Paris Saint Germain (PSG) and FC Barcelona at the Parc de Princes stadium in Paris on October 20, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le milieu offensif du FC Barcelone, Dani Olmo, sera éloigné des terrains pendant environ un mois en raison d’une blessure à l’adducteur gauche, contractée mardi lors de la défaite du Barça face au Paris Saint-Germain (4-2), a annoncé mercredi le club catalan.

L’international espagnol, contraint de quitter la pelouse dès la 27e minute après un duel avec le milieu parisien Vitinha, avait été remplacé par Fermín López.

Cette blessure, qui devrait le tenir à l’écart de la compétition pendant au moins quatre semaines, lui fera manquer au minimum cinq rencontres, dont le Clasico face au Real Madrid, prévu dimanche, ainsi que les confrontations contre l’Atlético de Madrid et Villarreal en novembre.

Dani Olmo pourrait également être contraint de déclarer forfait pour la prochaine trêve internationale et les deux dernières journées de Ligue des nations contre la République tchèque et l’Angleterre, les 12 et 15 novembre.

A regarder aussi


«La pire compagnie au monde»: Ismael Saibari s’attaque à Air Arabia (PHOTO)
Lire l'article




Tags
Rédaction M21 octobre 2026 - 14:40