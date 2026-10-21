FC Barcelone: indisponible un mois pour blessure, Dani Olmo ratera le Clasico

Le milieu offensif du FC Barcelone, Dani Olmo, sera éloigné des terrains pendant environ un mois en raison d’une blessure à l’adducteur gauche, contractée mardi lors de la défaite du Barça face au Paris Saint-Germain (4-2), a annoncé mercredi le club catalan.

L’international espagnol, contraint de quitter la pelouse dès la 27e minute après un duel avec le milieu parisien Vitinha, avait été remplacé par Fermín López.

Cette blessure, qui devrait le tenir à l’écart de la compétition pendant au moins quatre semaines, lui fera manquer au minimum cinq rencontres, dont le Clasico face au Real Madrid, prévu dimanche, ainsi que les confrontations contre l’Atlético de Madrid et Villarreal en novembre.

Dani Olmo pourrait également être contraint de déclarer forfait pour la prochaine trêve internationale et les deux dernières journées de Ligue des nations contre la République tchèque et l’Angleterre, les 12 et 15 novembre.