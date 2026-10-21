Ligue des champions: le classement des buteurs

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Classement des buteurs à l’issue de la 3e journée de la Ligue des champions:

4 buts: Demirovic (Stuttgart), Guirassy (Borussia Dortmund), Haaland (Manchester City), Tresoldi (Club Bruges)

3 buts: Barcola (Liverpool), O. Dembélé (Paris SG), Foden (Manchester City), Jackson (Aston Villa), Kane (Bayern Munich), Mac Allister (Liverpool), Malen (AS Rome), Torres (Paris SG)

2 buts: Adeyemi (FC Barcelone), Araújo da Silva (Liverpool), Barkley (Aston Villa), Bartra (Betis Séville), Diao (Côme), Doué (Paris SG), Douvikas (Côme), Fabián Ruiz (Paris SG), Flecker (Linz ASK), Lamine Yamal (FC Barcelone), Luis Suarez (Sporting Portugal), Martínez (Inter Milan), Mbappé (Real Madrid), McTominay (Naples), Mendoza (Shakhtar Donetsk), Mikautadze (Villarreal), Mourino (Villarreal), Olise (Bayern Munich), Oluwaseyi (Villarreal), Raphinha (FC Barcelone), Sturm (Slavia Prague), Vitinha (Paris SG)